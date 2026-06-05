Lukaku e De Bruyne verso la permanenza | il piano Napoli

Il Napoli punta a confermare Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne per la prossima stagione. Le trattative sono in corso per mantenere entrambi i giocatori in rosa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le discussioni tra club e agenti continuano. La permanenza di Lukaku e De Bruyne potrebbe essere definita a breve, secondo fonti vicine alla società.

Il Napoli può ripartire anche da Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. I due belgi, almeno per il momento, sarebbero orientati a proseguire la loro esperienza in azzurro. Una prospettiva che il club valuterà con attenzione nelle prossime settimane. La posizione dei due giocatori si intreccia con le prime riflessioni tecniche di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore considera De Bruyne un riferimento di qualità per il centrocampo. Anche Lukaku, però, resta un profilo da analizzare con attenzione, soprattutto dopo i segnali positivi arrivati dall’ultima amichevole disputata con il Belgio. Secondo Sky Sport, Allegri sarebbe rimasto colpito dalla condizione fisica dell’attaccante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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