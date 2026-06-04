Lotto ricevitoria fortunata a Napoli | centrati sei ambi quattro terni e una quaterna

Nel concorso del 3 giugno, nella regione sono stati vinti più di 20mila euro. Una ricevitoria a Napoli ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna. I numeri vincenti sono stati estratti durante il concorso di mercoledì. La vincita ha interessato diverse combinazioni di numeri, portando un buon risultato economico nella zona. Nessun dettaglio sui singoli giocatori o sui numeri specifici estratti.

Campania fortunata con il Lotto. Nel concorso di mercoledì 3 giugno, come riporta Agipronews, nella regione sono stati vinti complessivamente oltre 20mila euro.La vincita più alta è stata registrata a Napoli, in una ricevitoria di via Giovanni Porzio, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 31 Gennaio 2026

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