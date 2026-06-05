Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 5 giugno 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, venerdì 5 giugno 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le estrazioni si sono concluse alle 19:30. Nell’estrazione di ieri, giovedì 4 giugno, non sono stati registrati né un 6 né un 5+ nel SuperEnalotto.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 04 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (107) 66 (95) 10 (86) 3 (76) 55 (67) Cagliari: 41 (112) 12 (70) 79 (57) 56 (55) 85 (50) Firenze: 3 (56) 4 (52) 17 (51) 86 (47) 59 (43) Genova: 6 (84) 3 (68) 53 (65) 4 (61) 74 (58) Milano: 77 (91) 88 (75) 63 (56) 26 (54) 65 (52) Napoli: 40 (119) 1 (98) 84 (56) 59 (56) 14 (55) Palermo: 90 (89) 30 (77) 12 (66) 61 (47) 47 (45) Roma: 77... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026

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