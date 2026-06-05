L’organista Simone Della Torre in concerto alla chiesa di San Bartolomeo

Venerdì 5 giugno, alle 21, sul grande organo a tre tastiere costruito da Giacomo Locatelli nel 1884 nella centrale chiesa di San Bartolomeo, l’organista cremasco Simone Della Torre proporrà un’ampia panoramica dell’attività organistica di Vincenzo Petrali, il quale ebbe un rapporto privilegiato e proficuo con Bergamo, avendo insegnato al Pio Istituto Musicale e ricoperto l’incarico di organista nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Si va dalla produzione giovanile a quella della piena maturità, tra composizioni edite ed altre manoscritte, queste ultime custodite presso la Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo. Nell’occasione verrà annunciato ufficialmente il cartellone della 34° edizione del Festival (18 settembre – 23 ottobre). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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