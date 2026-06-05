L’organista Simone Della Torre in concerto alla chiesa di San Bartolomeo
L’organista Simone Della Torre si esibirà in concerto nella chiesa di San Bartolomeo. La serata seguirà le anteprime dedicate agli anniversari di compositori, tra cui Puccini e Bossi. La performance si concentrerà su composizioni per organo, senza ulteriori dettagli sui brani o orari. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative musicali in sede religiosa.
Venerdì 5 giugno, alle 21, sul grande organo a tre tastiere costruito da Giacomo Locatelli nel 1884 nella centrale chiesa di San Bartolomeo, l’organista cremasco Simone Della Torre proporrà un’ampia panoramica dell’attività organistica di Vincenzo Petrali, il quale ebbe un rapporto privilegiato e proficuo con Bergamo, avendo insegnato al Pio Istituto Musicale e ricoperto l’incarico di organista nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Si va dalla produzione giovanile a quella della piena maturità, tra composizioni edite ed altre manoscritte, queste ultime custodite presso la Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo. Nell’occasione verrà annunciato ufficialmente il cartellone della 34° edizione del Festival (18 settembre – 23 ottobre). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Le campane di Fagnano Olona (VA) - Concerto (2)
Notizie e thread social correlati
Incendio nella chiesa di San Bartolomeo: sacrestia in fiammeNella chiesa di San Bartolomeo, situata nel quartiere omonimo di Cassino, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la sacrestia.
Temi più discussi: Festival Organistico, anteprima nella chiesa di San Bartolomeo: omaggio a Petrali; Festival Organistico Internazionale di Bergamo, anteprima dedicata a Vincenzo Petrali; Dal territorio - In onore di Vincenzo Petrali; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal5 al 7 giugno 2026.
34° edizione - 2026 Concerto d'anteprima Venerdì 5 Giugno ore 21 Chiesa dei Ss. Stefano e Bartolomeo, Bergamo Organo Giacomo Locatelli junior 1884 Simone Della Torre, organista Diego Ambrosioni, relatore 'Vincenzo Antonio Petrali, il Principe degli Org facebook
L’organista Simone Della Torre in concerto alla chiesa di San BartolomeoDopo le anteprime consacrate agli anniversari di Giacomo Puccini (2024) e Marco Enrico Bossi (2025), il Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo propone per il 2026 una serata monografic ... bergamonews.it
Notizie di Simone Della TorreMUSICA. Anteprima della XXXIV edizione del Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo, venerdì 5 giugno alle 21 nella chiesa dei Santi Stefano e Bartolomeo. La serata sarà dedicata a Vince ... ecodibergamo.it