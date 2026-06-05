Lo Yemen fa la storia | si qualificano alla Coppa d' Asia e il ct scoppia in lacrime
Lo Yemen si è qualificato per la prossima Coppa d’Asia dopo aver battuto 2-0 il Libano nell’ultima giornata del girone. La vittoria ha garantito il passaggio alla competizione continentale, segnando una tappa storica per la nazionale. Il commissario tecnico si è commosso durante la cerimonia di qualificazione, visibilmente emozionato. La partita si è svolta con il risultato finale e nessuna squadra ha potuto modificare l’esito dell’incontro.
Lo Yemen ha conquistato una storica qualificazione alla Coppa d’Asia battendo 2–0 il Libano nell’ultima giornata del girone. Al triplice fischio, il commissario tecnico yemenita è scoppiato in lacrime in panchina, travolto dall’emozione per un risultato che rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva. Le immagini hanno fatto il giro dei social, diventando il simbolo dell’impresa. (X@Media9nb4fghk). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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