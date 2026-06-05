Lo Yemen fa la storia | si qualificano alla Coppa d' Asia e il ct scoppia in lacrime

Notizia in breve

Lo Yemen si è qualificato per la prossima Coppa d’Asia dopo aver battuto 2-0 il Libano nell’ultima giornata del girone. La vittoria ha garantito il passaggio alla competizione continentale, segnando una tappa storica per la nazionale. Il commissario tecnico si è commosso durante la cerimonia di qualificazione, visibilmente emozionato. La partita si è svolta con il risultato finale e nessuna squadra ha potuto modificare l’esito dell’incontro.