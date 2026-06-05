Il Bologna sta valutando un possibile acquisto di Mangala, il centrocampista allenato con il Belgio, in vista della prossima stagione. La squadra sta anche aspettando notizie su Remo, mentre il reparto di centrocampo necessita di rinforzi, soprattutto se il giocatore Freuler non rinnova il contratto. La società sta considerando diverse opzioni per migliorare la rosa, con attenzione particolare alla zona mediana del campo.

Il centrocampo è uno dei reparti sul quale il Bologna dovrà lavorare di più in vista della prossima stagione: specie se Freuler non dovesse rinnovare. Un confronto con lo svizzerò andrà in scena la prossima settimana, intanto a Casteldebole si cercano alternative e una porta a Orel Mangala (foto), 28enne mediano belga, di origine congolese, di proprietà dell’ Olympique Lione: lo stesso Lione che in estate si vide rifiutare una proposta di prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni per Dallinga. Che il Bologna possa provare a inserire l’olandese come contropartita è una possibilità, anche perchè Mangala (quotazione attorno ai 10-12 milioni di euro) ha lavorato con Tedesco ai tempi in cui l’allenatore rossoblù guidava la nazionale belga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo ha allenato con il Belgio. Aspettando Remo. L’idea Mangala, piace a Tedesco

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