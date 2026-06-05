LIVE Roland Garros | Bolelli-Vavassori alle 12 per la finale il derby Arnaldi-Cobolli non prima delle 19
Alle 12 si gioca la finale di doppio tra Bolelli e Vavassori, mentre il derby tra Arnaldi e Cobolli è in programma non prima delle 19. Nell’altra semifinale maschile, l'incontro tra Mensik e Zverev inizia alle 14.
L'altra semifinale maschile, che vede la sfida fra Jakub Mensik e Alexander Zverev, comincia alle 14.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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