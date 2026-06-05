LIVE Olimpia Milano-Brescia 46-38 Serie A basket 2026 in DIRETTA | si riparte all’Unipol Forum per il terzo quarto

All'inizio del terzo quarto, Olimpia Milano e Brescia sono ripartite con il punteggio di 46-38. Josh Nebo ha segnato il primo canestro della ripresa con una penetrazione da due punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-40 Josh Nebo da due per il primo canestro della ripresa per l’Olimpia. 46-40 Miro Bilan in corsa su assist di Della Valle. Inizia la ripresa: si riparte dal 46-38 con cui si era chiuso il primo tempo. 20:55 7 punti equamente divisi tra Zach LeDay, Marko Guduric e Josh Nebo per l’Olimpia Milano, con 11 punti di Miro Bilan e 9 punti di Nikola Ivanovic tra le fila della Germani Brescia. Meneghini che tirano col 77.78% da due e anche dall’arco (30.77%), con la Leonessa che non ha sbagliato nessun libero (1111 e 100%) con una sola tripla segnata su undici tentativi (10%). Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? 46-38 al Forum in favore dell’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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