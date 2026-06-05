Nella giornata si sono susseguite diverse novità sul fronte societario e tecnico del club. Sono stati esonerati l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. La ricerca dei sostituti è in corso, con nomi come Rangnick, Glasner e Pochettino sul tavolo. Contestazioni sono state rivolte alla proprietà e a una figura storica del club da parte di alcuni tifosi della Curva Sud.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. I dissidi interni sono però all'ordine del giorno, incredibilmente anche con il Senior Advisor di RedBird, l'ex attaccante Zlatan Ibrahimovic. Cardinale e Massimo Calvelli, colui che ha ereditato alcune deleghe da AD precedentemente in possesso di Furlani, hanno incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick/Glasner/Pochettino, giorni chiave. La Curva Sud contesta Cardinale e Ibra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIETRO LE QUINTE MILAN: RANGNICK, IBRA, CARDINALE, PLANES, POCHETTINO E NON SOLO…

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Rangnick/Glasner o Planes/Slot? Curva Sud: attacco a Ibra e CardinaleLa dirigenza del club ha licenziato l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico.

LIVE Milan – In Spagna: ‘no’ di Iraola a Ibra e Cardinale. In ascesa Rangnick e GlasnerIn Spagna, l'allenatore Iraola ha rifiutato l'offerta di ingaggiare Ibrahimovic e Cardinale.

Temi più discussi: Milan, dal casting al gioco delle coppie: Glasner-Pochettino, è sfida a due per la panchina ma c'è anche Slot; Milan, l'ultimatum di Rangnick: dentro con i suoi uomini o fuori in 4 giorni. E in panchina si scalda Glasner; Milan, contatti con Glasner e Rangnick. Ma Ibrahimovic vuole Pochettino e Slot; Milan, il casting per la panchina entra nel vivo: Rangnick chiede pieni poteri e lancia Jaissle, nuovi contatti con Pochettino e Glasner e Iraola in corsa.

LIVE ora: QUALCOSA IN CUI CREDERE -Live Milan Express CHI fa il NUOVO MILAN? La FILOSOFIA RedBull di RANGNICK Hoeness, Slot, Glasner e Pochettino In studio @AntoBelloni01, @_tommy77_ , in collegamento @PBPcalcio youtube.com/ x.com

[Bianchin] Ralf Rangnick ha un'alta considerazione per il manager dell'Al Ahli Matthias Jaissle. Se Rangnick dovesse firmare per il Milan, Jaissle sarebbe un forte candidato. Pochettino ha incontrato Furlani e Moncada, come riportato da @JamesHorncastle, e reddit

Milan, l'ultimatum di Rangnick: dentro con i suoi uomini o fuori in 4 giorni. E in panchina si scalda GlasnerIl ct dell’Austria aspetta una chiamata dai rossoneri entro inizio settimana e vuole Spors come ds e Vivell come capo degli scout. Glasner, colloquio positivo coi vertici rossoneri. Rangnick o no, viv ... gazzetta.it

Scelto Glasner in panchina, ora l’austriaco è in poleIl Milan è sempre più vicino a definire l’assetto tecnico della prossima stagione. Dopo settimane di valutazioni, incontri e candidature, la soluzione che starebbe prendendo forma porta a una coppia b ... milanlive.it