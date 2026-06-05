L’Italia possiede riserve di terre rare, contrariamente a quanto si crede. Un esperto ha presentato un esempio di industria mineraria sostenibile nel paese, dimostrando che le risorse minerarie nazionali possono essere sfruttate in modo responsabile. La discussione si concentra sulla possibilità di sviluppare un settore minerario locale, riducendo la dipendenza dalle importazioni di questi materiali strategici. La questione riguarda anche le modalità di estrazione e gestione ambientale, con attenzione alle pratiche sostenibili.

Roma, 5 giugno 2026 – Che ruolo può giocare l’Italia nella corsa globale alle terre rare? Mentre da più parti si evidenzia la necessità – per il nostro Paese più ancora che per gli altri Paesi membri Ue – di consolidare la propria autonomia energetica e investire in una strategia industriale di lungo periodo, ma sostenibile (sia in termini ambientali che economici), il governo italiano ha reso noto, già da qualche mese, di voler riaprire il dossier miniere. L’interesse, per ora, riguarda più la mappatura del potenziale che l’avvio immediato di nuove attività estrattive. Della nuova partita delle materie prime critiche come questione... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “L’Italia non ha terre rare? Un mito da sfatare”. L’esperto: ecco un esempio pratico di industria mineraria sostenibile

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