L’Italia ha ricevuto la nona rata del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, rendendo questa la penultima tranche prevista. La notizia è stata commentata dal governo come un risultato tangibile, sottolineando che il paese si trova in prima posizione in Europa per l’attuazione del piano. La somma rappresenta un passo importante nel processo di distribuzione dei fondi destinati a progetti di sviluppo e riforme.

ROMA – “L’Italia ha incassato la nona e penultima rata del Pnrr: 12,8 miliardi di euro. Un altro risultato concreto che conferma una verità semplice: sull’attuazione del Piano l’Italia è oggi davanti a tutti in Europa. Andiamo avanti così, trasformando risorse in obiettivi raggiunti e risultati concreti per cittadini, imprese e territori”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - L’Italia incassa la nona rata del Pnrr, Meloni: “Altro risultato concreto”

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Pnrr, incassata la penultima rata da 12,8 mld, ma sono incagliati 1.400 progetti per 17 mld

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