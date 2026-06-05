La scuola è il luogo in cui si apprendono conoscenze, competenze e abilità essenziali per la vita futura. Secondo un commento, l’istruzione non dovrebbe limitarsi al semplice conformismo, ma dovrebbe favorire lo sviluppo di capacità critiche e individuali.

Nappo* La scuola è il luogo in cui si acquisiscono conoscenze, competenze e abilità fondamentali per la vita adulta. La sua funzione non si limita a preparare a entrare in un mondo che già esiste. Dovrebbe essere luogo di crescita personale, di esplorazione intellettuale e sviluppo del pensiero critico. Ciò significa che non deve essere un centro di preparazione al conformismo ma, al contrario, un ambiente stimolante in cui ciascuno ha la possibilità di manifestare le proprie idee, mettersi in discussione e sviluppare una visione personale della realtà. L’idea di “conformismo” contiene l’adattamento passivo a norme, regole e opinioni prevalenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’istruzione non deve essere conformismo

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