Lido Tre Archi uomo ferito grave con una pietra | caccia agli aggressori

Notizia in breve

Un uomo è stato ferito gravemente a colpi di pietra in via La Malfa, nel quartiere Lido Tre Archi. La Polizia di Stato sta cercando tre uomini sospettati di essere gli aggressori. L’aggressione è avvenuta in strada, ma i dettagli su come si siano svolti i fatti non sono ancora stati resi noti. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini e sono alla ricerca dei sospettati.