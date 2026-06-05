Lido Tre Archi uomo ferito grave con una pietra | caccia agli aggressori
Un uomo è stato ferito gravemente a colpi di pietra in via La Malfa, nel quartiere Lido Tre Archi. La Polizia di Stato sta cercando tre uomini sospettati di essere gli aggressori. L’aggressione è avvenuta in strada, ma i dettagli su come si siano svolti i fatti non sono ancora stati resi noti. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini e sono alla ricerca dei sospettati.
Chi sono i tre aggressori ricercati dalla Polizia di Stato? Come è avvenuta l'aggressione in via La Malfa? Perché la violenza nel fermano sta aumentando così rapidamente? Quali indizi hanno gli inquirenti per identificare i colpevoli??? In Breve Vittima di origini albanesi colpita in via La Malfa verso le 19:00. Tre ragazzi di origini nordafricane ricercati dalla Polizia di Stato. Aggressione segue maltrattamenti avvenuti ieri a Porto San Giorgio vicino alla stazione. Aumen . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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