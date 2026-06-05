liberate il nostro milan gli ultras contro cardinale e ibrahimovic

Gli ultras del Milan hanno organizzato un presidio di protesta davanti allo stadio, gridando slogan contro il proprietario e lo staff tecnico. Durante il corteo, hanno esposto striscioni con scritte come “Liberate il nostro Milan” e hanno lanciato fumogeni. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con alcuni tifosi che hanno cantato cori e altri che hanno distribuito volantini. Nessun incidente è stato segnalato.

Ibra e Cardinale, Cardinale e Ibra: questi i nomi di coloro che, agli occhi dei milanisti, sono a tutti gli effetti diventati i carcerieri del Milan. Ecco proprio per questo la Curva Sud è tornata a farsi sentire. Con un volantino che è poi diventato un manifesto affisso sui muri della città. Il titolo è eloquente: “Liberate il nostro Milan”, la scritta campeggia sopra le foto di Gerry Cardinale, Ibrahimovic, Scaroni. Milan, i volantini della Curva Sud. Il volantino, come vedete, è incentrato su cinque punti: 1) Devastazione di storia, identità, passione e Milanismo 2) Sfruttamento speculativo del marchio 3) Aumento dei prezzi di biglietti e abbonamenti oltre ogni decenza 4) Sabotaggio dell’ambiente e del tifo organizzato 5) Manifesta incapacità su tutti i fronti societari Il Milan è in alto mare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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