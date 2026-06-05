Continuano i raid israeliani in Libano, con vittime civili segnalate. I bombardamenti, che coinvolgono zone residenziali, proseguono senza sosta. Nel frattempo, si registrano tensioni tra Iran e Stati Uniti, con negoziati su accordi ancora in fase di stallo. Nessuna delle parti ha annunciato nuovi accordi o avanzamenti ufficiali. La situazione nel paese rimane critica, con i raid che si susseguono e le tensioni tra le potenze regionali che non si placano.

In Libano proseguono i raid israeliani che fanno ancora vittime tra i civili. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano sotto attacco. Iran-Usa, accordi in alto mare

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