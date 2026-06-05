Un amico di Sempio ha recentemente affermato di averlo visto, dichiarando: “L’ho visto, sono sicuro”. Questa dichiarazione risale agli ultimi giorni e ha riportato il nome di Andrea Sempio al centro dell’attenzione pubblica riguardo al caso di Garlasco. La notizia ha suscitato interesse tra media e inquirenti, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La vicenda giudiziaria prosegue senza cambiamenti ufficiali annunciati.

Negli ultimi giorni il nome di Andrea Sempio è tornato con forza al centro del dibattito mediatico legato al delitto di Garlasco. Mentre le indagini continuano ad alimentare confronti televisivi e discussioni pubbliche, c’è chi ha deciso di intervenire per raccontare un volto dell’uomo molto diverso da quello emerso in alcune ricostruzioni e interpretazioni circolate negli ultimi mesi. >> Belen Rodriguez torna a farsi vedere dopo il dramma: come sta Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, infatti, sono stati ospiti in studio persone che conoscono Sempio da anni e che hanno voluto offrire la propria testimonianza. Tra loro c’erano Mirko Crepaldi, amico storico ed ex compagno di banco dell’indagato, e sua moglie Ilaria Conti, che ha conosciuto Andrea molti anni dopo attraverso il marito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “L’ho visto, sono sicuro”. Garlasco, clamorosa rivelazione dell’amico di Sempio

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