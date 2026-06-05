Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Nel prossimo appuntamento della dizi di Canale 5, Serhat rapisce Melek e la costringe a restare alla villa degli Yelduran Nervi tesi tra Serhat Yelduran e la “prima moglie” Melek nel corso del prossimo appuntamento de L’Erede, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 12 giugno 2026. La donna fatica infatti ad accettare l’idea che il suo amato abbia sposato anche Yildiz tramite rito religioso e cerca di ribellarsi. Deciso a trattenersi a Urfa, anche perché sospetta che il fratello Akif... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’Erede, anticipazioni puntata di venerdì 12 giugno 2026

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L'erede anticipazioni Venerdì 5 Giugno, Melek arriva al matrimonio di suo marito e Yildiz la minacci

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L'Erede: la verità su Melek viene a galla nella puntata del 5 giugnoStasera, venerdì 5 giugno 2026, secondo appuntamento con L'Erede. Dopo la morte di Bekir Agha, per Serhat e Melek le cose si complicano e il destino della giovane ragazza si rivela segnato da un segre ... comingsoon.it