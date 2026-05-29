Venerdì 5 giugno 2026, su Canale 5, va in onda la puntata de L’Erede. Serhat Yelduran si trova ad affrontare nuove complicazioni nella sua vita. La trama si concentra su eventi che coinvolgono il personaggio, senza ulteriori dettagli sui sviluppi specifici. La puntata si inserisce in una narrazione che prosegue con tensione e colpi di scena. La messa in onda è prevista in prima serata, come di consueto.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Nel prossimo appuntamento della nuova dizi di Canale 5 Yildiz cerca di farsi rispettare da Serhat, mentre emerge un segreto sul passato di Melek La vita di Serhat Yelduran si complica nel prossimo appuntamento de L’Erede, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 5 giugno 2026. Dopo essere diventata sua moglie al termine del matrimonio religioso voluto dalla sua famiglia, Yildiz Kordagli cerca infatti di farsi rispettare da Sehrat, che nel mentre deve cercare di recuperare il rapporto anche con Melek, la sua consorte ‘civile’. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - L’Erede, anticipazioni puntata di venerdì 5 giugno 2026

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