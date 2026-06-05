Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso al Golden Gala, tappa della Diamond League allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la vittoria, ha dichiarato di essere tra i migliori al mondo, definendosi emotivo ma non debole, e ha affermato di dover imparare a fregarsene.

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso che ha animato il Golden Gala, tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione d’Europa si è imposto con una spallata da 22.14 metri firmata al terzo tentativo ed è riuscito a battere il meglio della disciplina a livello internazionale, riscattando così i nulli di Xiamen e risalendo dal quinto posto di Rabat. L’allievo di coach Paolo Dal Soglio si è lasciato alle spalle gli statunitensi Joe Kovacs (21.87 per il detentore del diamantone) e Ryan Crouser (21.50 per il primatista mondiale), il neozelandese Tom Walsh (21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri in estasi: “Sono uno dei migliori al mondo. Sono emotivo, non debole: devo fregarmene”

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