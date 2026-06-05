Una persona è stata arrestata per aver tentato di rubare 50 chili di quinoa da un deposito agricolo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione di furto in corso. I sospetti sono stati fermati con il carico ancora nel loro veicolo. La quinoa, del valore di circa 500 euro, è stata recuperata e restituita ai proprietari. L’arresto è stato convalidato, e l’indagine prosegue per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

A me non piacciono le birre scure né le moto da James Dean, ma capita che mi emozionino le stronzate che si dicono nei film. Questo per dire che per quanto dissenta dal significante (la strofa degli 883, “Non me la menare”, brano iconico), il significato lo sposo in toto: il mondo è sovrappopolato da cervelli fumanti, esegeti di una modernità pipparola e castrante. Non sto parlando di “wokismo” (dibattito che francamente ha frantumato i cabbasisi) ma della quinoa. Tempo d’estate, tempo di scodelle ripiene di nulla. Le basi: cos’è, la quinoa? Da un punto di vista botanico è classificata come “pseudocereale”, ne consumiamo i semi. Ergo, non ha un’identità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'enigma quinoa, lo pseudocereale che non sa di nulla

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