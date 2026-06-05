A Legnano, 17 famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni dopo l’incendio in via Pisacane. Dieci famiglie che avevano perso la mansarda devono ancora trovare una sistemazione definitiva. Il fuoco si è riacceso durante la notte, dopo il primo intervento di spegnimento. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le modalità di ripristino. La situazione rimane sotto controllo, con interventi di verifica e assistenza alle famiglie coinvolte.

Come potranno rientrare le 10 famiglie rimaste senza mansarda?. Perché il fuoco è ripartito durante la notte dopo il primo intervento?. Quali sono le cause ignote che hanno scatenato il doppio rogo?. Quando finiranno i lavori strutturali per rendere agibili i piani alti?.? In Breve Sanificazione e verifica impianti elettrici completate per piani rialzato, primo e due unità secondo piano.. Dieci famiglie spostate in alloggi comunali per riparazione otto mansarde e quattro appartamenti secondo piano.. Lavori strutturali esterni previsti per mesi per ripristinare tetto e zona scala B.. Doppio rogo avvenuto ad aprile con ripartenza notturna delle fiamme nel sottotetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnano, via Pisacane: 17 famiglie rientrano dopo l’incendio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprileA partire dalla prossima settimana, 17 famiglie che erano state evacuate dopo l’incendio nelle abitazioni di via Pisacane a Legnano potranno tornare...

Incendio Imperia: Aurigo salvo, 3 famiglie rientrano subitoNella mattina del 2 aprile 2026, nell’entroterra di Imperia, tre famiglie che erano state evacuate da Aurigo sono rientrate nelle loro abitazioni.

Temi più discussi: Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile; Palazzo bruciato a Legnano, a giorni il rientro di 17 delle 27 famiglie evacuate; Scheda Legnano - Eccellenza Girone A Lombardia; Legnano 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile.

? Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprile dlvr.it/TSss32 #Legnano #incendio #famiglie #ritorno #case x.com

Incendio alle case Sap di Legnano: le prime famiglie evacuate pronte a rientrare in casaParte dei residenti potrà tornare già dalla prossima settimana. A 60 giorni sono ancora ignote le cause del doppio rogo in via Pisacane ... msn.com

Legnano, 17 famiglie pronte e rientrare nelle case in via Pisacane dopo il devastante incendio di aprileLa prossima settimana i nuclei familiari sfrattati dopo l'incendio avvenuto prima di Pasqua nelle case Sap ritorneranno nelle loro abitazioni ... msn.com