Legnano via Pisacane | 17 famiglie rientrano dopo l’incendio

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Legnano, 17 famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni dopo l’incendio in via Pisacane. Dieci famiglie che avevano perso la mansarda devono ancora trovare una sistemazione definitiva. Il fuoco si è riacceso durante la notte, dopo il primo intervento di spegnimento. Le autorità stanno valutando le cause dell’incendio e le modalità di ripristino. La situazione rimane sotto controllo, con interventi di verifica e assistenza alle famiglie coinvolte.

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Come potranno rientrare le 10 famiglie rimaste senza mansarda?. Perché il fuoco è ripartito durante la notte dopo il primo intervento?. Quali sono le cause ignote che hanno scatenato il doppio rogo?. Quando finiranno i lavori strutturali per rendere agibili i piani alti?.? In Breve Sanificazione e verifica impianti elettrici completate per piani rialzato, primo e due unità secondo piano.. Dieci famiglie spostate in alloggi comunali per riparazione otto mansarde e quattro appartamenti secondo piano.. Lavori strutturali esterni previsti per mesi per ripristinare tetto e zona scala B.. Doppio rogo avvenuto ad aprile con ripartenza notturna delle fiamme nel sottotetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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