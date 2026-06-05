legambiente organizza un confronto sul nucleare

Lunedì 8 giugno alle 19 si terrà un incontro pubblico al Parco Tegge di Felina, organizzato da Legambiente, sul tema “Nucleare, energia del futuro?”. L’evento è aperto al pubblico e si concentrerà sulla discussione riguardante il ruolo dell’energia nucleare, senza ulteriori dettagli su contenuti o partecipanti.

Al Parco Tegge di Felina incontro pubblico, lunedì 8 giugno alle 19, sul tema: "Nucleare, energia del futuro?". Sarà un momento di approfondimento e confronto dedicato a uno dei temi più dibattuti delle politiche energetiche contemporanee. Ospite della serata l’ing. nucleare Angelo Tartaglia, docente ed esperto del settore, già professore al Politecnico di Torino, che dialogherà con i presenti sui possibili scenari legati al ritorno dell’energia nucleare nel mix energetico italiano ed europeo. L’iniziativa è promossa da Legambiente, Spi Cgil, Casina in Cammino, Ecologia Integrale, Riserva della Biosfera Appennino Tosco-Emiliano, dai Comuni di Castelnovo Monti e Casina, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di informazione e confronto aperto su un tema che coinvolge aspetti ambientali, economici, tecnologici e geopolitici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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