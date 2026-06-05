Le strade chiuse a Roma sabato 6 e domenica 7 giugno

Sabato 6 e domenica 7 giugno, le strade nel centro di Roma saranno chiuse al traffico per il grande concerto di Cremonini al Circo Massimo e diverse manifestazioni religiose e sportive. In particolare, a Ostia si svolgerà una competizione internazionale di skate, che comporterà ulteriori restrizioni sulla viabilità nella zona. Le chiusure interesseranno principalmente le aree vicino al Circo Massimo e Ostia durante tutto il fine settimana.

Sabato 6 e domenica 7 giugno a Roma importanti modifiche alla viabilità soprattutto in zona Centro. Infatti il primo weekend del mese si apre con il grande concerto di Cremonini al Circo Massimo e tante manifestazioni religiose e sportive, fra cui l’evento internazionale di skate ad Ostia. Ecco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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