Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio

Nel primo fine settimana di maggio, alcune strade di Roma saranno chiuse al traffico a causa di eventi e lavori programmati. Le modifiche alla viabilità riguarderanno diverse zone della città, tra cui il Centro Storico, l’Eur e l’area di Tor Vergata. La chiusura delle strade si svolgerà sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, coinvolgendo varie arterie cittadine.

Il primo fine settimana di maggio porta con sé le consuete modifiche alla viabilità stagionale e una serie di eventi che interesseranno diversi quadranti della Capitale, dal Centro Storico all'Eur, passando per Tor Vergata. Con l'arrivo del mese di maggio, cambia ufficialmente l'orario delle Ztl.🔗 Leggi su Romatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 aprile Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraioWeekend intenso per la circolazione nella Capitale con diverse chiusure legate ad eventi e lavori fino al blocco del traffico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile; Primo Maggio a Roma, bus deviati e strade chiuse per il Concertone: tutte le info; Strade chiuse e bus deviati per il Concertone del Primo Maggio: il piano mobilità. Concerto primo maggio 2026 Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate. Tutte le infoConcerto primo maggio 2026 a Roma, strade chiuse, metro e linee bus deviate: tutte le informazioni nel dettaglio in vista del Concertone ... tpi.it Primo maggio a Roma: le strade chiuse e i bus deviati per il Concertone di San GiovanniVenerdì la consueta maratona musicale trasmessa integralmente in diretta da RAI 3 e RAI Radio2 comporterà modifiche alla viabilità nella Capitale. Ecco tutte le info ... romatoday.it Il Primo Maggio nelle piazze: concertone a Roma, scontri a Torino x.com Un paese vicino Roma porta il nome di tunnel che nessuno vede. Formello — 15 minuti da Roma, nel Parco di Veio — si chiama così dal latino "formae", cioè canali. Non è una coincidenza storica dimenticata. È una descrizione letterale di quello che c'è ancor - facebook.com facebook