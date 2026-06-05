Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 5 giugno

Venerdì 5 giugno, il cielo segna un transito di Mercurio in Gemelli, che si unisce a Giove nel Toro. La Luna in Cancro forma un quadrato con Venere in Ariete, creando tensioni nelle relazioni. Le stelle indicano un giorno di cambiamenti per i segni di Terra e d'Acqua, con possibili imprevisti e decisioni importanti. Nessuna influenza significativa per i segni di Fuoco e Aria.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 5 giugno 2026 Ariete Molto è cambiato da gennaio ad oggi, altre novità sono annunciate dalle stelle del 2026, soddisfazioni professionali e progressi economici, magnifiche le occasioni che Giove troverà per voi in altri posti, altre città. Non solo per i giovani, ma anche voi intorno ai 50 che è l'età di Giove, età della saggezza. E dovete dimostrare saggezza nei prossimi giorni, come dice Mercurio in Cancro, transito che richiama l'attenzione sulla famiglia, parenti anziani e parenti del coniuge, figli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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