Le Saline di Cervia tra emergenza climatica e tutela ambientale al centro di un incontro

Notizia in breve

Le Saline di Cervia sono state al centro di un incontro dedicato alle sfide ambientali legate all’emergenza climatica e alla tutela del territorio. L’evento è parte di un ciclo di incontri promosso dall’associazione Nuova civiltà delle macchine, che mira a coinvolgere la comunità e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e della conservazione delle risorse naturali. La discussione ha coinvolto esperti e cittadini, senza interventi di figure istituzionali.