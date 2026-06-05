Le Saline di Cervia tra emergenza climatica e tutela ambientale al centro di un incontro
Le Saline di Cervia sono state al centro di un incontro dedicato alle sfide ambientali legate all’emergenza climatica e alla tutela del territorio. L’evento è parte di un ciclo di incontri promosso dall’associazione Nuova civiltà delle macchine, che mira a coinvolgere la comunità e sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e della conservazione delle risorse naturali. La discussione ha coinvolto esperti e cittadini, senza interventi di figure istituzionali.
Prosegue il percorso di condivisione culturale e cittadinanza attiva promosso dall’associazione Nuova civiltà delle macchine. Lunedì 8 giugno, alle 18, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Insieme in Sede”. L'evento ospiterà un approfondimento scientifico e naturalistico di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Fatto Vorrei precisare che non è il nostro cartellone, che porta un messaggio del tutto pacifico ( NON TOCCATE IL NOSTRO PARADISO ) a dare una cattiva immagine alle Saline di Cervia, ma SONO LE DISCARICHE a ridosso di essa a rovinarla , discaric facebook
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