U na probabile nuova opportunità per la rottamazione quinquies potrebbe arrivare nelle prossime settimane dal Fisco. Il Parlamento, sta decidendo in questi giorni una serie di modifiche che puntano ad ampliare le possibilità offerte, riaprendo alcune sanatorie e introducendo nuove forme di tutela per chi sta già pagando a rate. Rinunciare ai soldi per andare in pensione in anticipo: perché gli italiani dicono “sì” X Rottamazione quinquies ultimissime: proroga scadenze. La partita della rottamazione delle cartelle torna al centro del confronto politico. La Commissione Finanze del Senato sta valutando sei emendamenti che agirebbero sulla regolarizzazione dei debiti fiscali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le proposte in esame puntano a ridisegnare il sistema delle agevolazioni per mettersi a posto con le cartelle esattoriali, con nuove riaperture e maggiore flessibilità nei criteri di accesso

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