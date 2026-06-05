Le previsioni meteo del primo weekend di giugno 2026 sul Gargano
Nel primo weekend di giugno 2026 sul Gargano, le temperature massime venerdì 5 giugno sono previste in aumento, ma non supereranno i 30 gradi. Le condizioni del cielo saranno prevalentemente serena, con scarsa probabilità di pioggia. La giornata si manterrà stabile, con venti deboli e variabili. Le temperature minime della notte saranno più basse rispetto alle massime diurne. Nessun cambiamento significativo è previsto per il resto del fine settimana.
Venerdì 5 giugno: temperature massime in rialzo, ma non superiori ai 30 gradi. Minime costanti, poco nuvoloso Sabato 6 giugno: temperature ancora in leggero rialzo, poco nuvoloso. Domenica 7 giugno: cielo sereno, temperature sui 30 gradi. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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