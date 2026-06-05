le previsioni meteo del primo weekend di giugno 2026 sul gargano

Notizia in breve

Nel primo weekend di giugno 2026 sul Gargano, le temperature massime venerdì 5 giugno sono previste in aumento, ma non supereranno i 30 gradi. Le condizioni del cielo saranno prevalentemente serena, con scarsa probabilità di pioggia. La giornata si manterrà stabile, con venti deboli e variabili. Le temperature minime della notte saranno più basse rispetto alle massime diurne. Nessun cambiamento significativo è previsto per il resto del fine settimana.