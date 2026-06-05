le persiane in alluminio sono la soluzione perfetta per chi cerca manutenzione minima e massima resistenza agli agenti atmosferici

Una persona è stata arrestata dopo aver tentato di entrare in un negozio senza autorizzazione. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nella tarda mattinata, quando sono stati chiamati per un sospetto furto. L’individuo è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno del locale e successivamente condotto in commissariato. Non ci sono state altre persone coinvolte.

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Persiane alluminio effetto legno: quando sceglierle

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