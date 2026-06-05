Hackett ha ottenuto un voto di 5, giocando 20 minuti e mezzo, segnando un tiro da due punti su due tentativi e senza canestri da tre, con quattro rimbalzi e una stoppata subita. Ha commesso due perse e distribuito un assist. Edwards ha dimostrato grande impegno, mentre Niang ha mostrato uno stile simile a quello di un giocatore di basket NBA. Morgan ha sbagliato diverse occasioni, e Smailagic si è arreso durante la partita.

Hackett 5 (in 20’ 12 da due, 01 da tre, 4 rimbalzi, una stoppata subita. 2 perse, un assist). Lo sa anche lui. In un ambiente caldo i nervi vanno tenuti a freno. Non è da lui cadere in una trappola del genere. Edwards 8 (in 29’ 35 da due, 813 da tre, 11 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un recupero, 4 assist). Se i compagni lo avessero seguito, l’esito sarebbe stato diverso. Segna da ogni posizione e ci prova fino alla fine. Niang 7 (in 24’ 34 da due, 11 da tre, 22 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, un recupero, 3 assist). In attesa che la Ncaa si decida sul futuro degli studenti professionisti, Sal si prende la scena sotto gli occhi del coach dei Cleveland Cavaliers, Kenneth Atkinson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Edwards fa di tutto. Niang in stile Nba. Morgan, che stecca. Smailagic si arrende

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