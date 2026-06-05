Non è la prima volta che il regista Quentin Tarantino finisca nell’arena di scontro insieme ai suoi stessi fan. Dopo aver criticato molti grandi attori come Paul Dano – evento che scatenò un’onda di indignazione sui social – mette nel mirino tutta l’industria. Tarantino avrebbe da ridire molte cose sulla nuova Hollywood e sui film che ha generato negli ultimi anni. Vediamo insieme in che modo il maestro di kill Bill guardi polemicamente al nuovo cinema. Quentin Tarantino non è un fan della maggior parte dei film che escino da Hollywood in questi giorni. Scrivendo per la rivista Sight & Sound, il vincitore dell’Oscar ha rivelato che “è quasi impossibile” per lui in questi giorni guardare un nuovo film e non sceglierlo “fino alla morte”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le nuove controverse dichiarazioni di Quentin Tarantino. Il regista critica Hollywood: “Una fabbrica di salsicce senza sapore”

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Hollywood im Schock: Quentin Tarantino rechnet mit Woke Schauspielern ab!

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