Quentin Tarantino ha espresso una critica forte nei confronti dell’industria cinematografica di Hollywood, definendola “una fabbrica di salsicce insapore”. Ha accusato gli attori di essere inadatti ai ruoli e ha criticato le produzioni recenti, definendole “stupide schifezze” che compromettono la qualità dei film. La sua dichiarazione riflette un giudizio negativo sulla produzione cinematografica attuale.

Quentin Tarantino furibondo ha espresso una netta critica nei confronti della produzione cinematografica hollywoodiana contemporanea. Sulle pagine della prestigiosa rivista specializzata Sight & Sound, il pluripremiato cineasta ha confessato di trovare “quasi impossibile” la visione di nuove pellicole senza cedere a giudizi severi e impietosi. Una presa di posizione che alimenta il dibattito sulla qualità artistica del cinema mainstream attuale. E ancora: “ Difetti, inverosimiglianze, accondiscendenza verso il pubblico, attori non adatti al ruolo o semplicemente stupidaggini affossano di solito ogni nuovo film che esce da quella fabbrica di salsicce insapore, che un tempo si faceva chiamare Hollywood”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hollywood è una fabbrica di salsicce insapore. Gli attori inadatti al ruolo e le stupide schifezze affossano ogni nuovo film”: Quentin Tarantino furibondo

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