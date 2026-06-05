Le chiavi della mente | presentazione volume alla Corte d' Appello
Martedì 9 giugno alle 17, presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del volume “Le chiavi della mente”. Il libro è stato scritto da uno psichiatra e docente universitario insieme a un coautore. L’evento si svolgerà in un contesto istituzionale, offrendo l’opportunità di discutere dei contenuti del volume in un ambiente ufficiale. La presentazione coinvolge figure di rilievo nel settore della psichiatria e della formazione universitaria.
Martedì 9 giugno, alle ore 17, la prestigiosa cornice della Corte d’Appello di Reggio Calabria ospiterà la presentazione del volume “Le chiavi della mente”, scritto a quattro mani dallo psichiatra e docente universitario Pasquale Romeo e da Perla Romeo. Il testo nasce da un dialogo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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