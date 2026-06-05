Un'azienda di Palermo ha tentato di riavere un bambino affidato a un’altra famiglia. La richiesta è stata presentata in tribunale, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni. La decisione è ancora in fase di valutazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Visto il calendario, non può essere nemmeno definito un sogno di una notte di mezza estate, ma ha del clamoroso la voce che arriva da Palermo. Dopo aver fallito l’assalto alla serie A, come riporta la Gazzetta dello Sport, il club rosanero avrebbe fatto un tentativo per riportare in Sicilia Paulo Dybala. “U picciriddu”, come veniva chiamato l’argentino agli inizi della sua carriera quando è sbarcato giovanissimo al Palermo (93 presenze e 21 gol in rosanero), è rimasto legatissimo ai siciliani dove nel corso degli anni è tornato molte volte a salutare i tanti amici che ha lasciato lì. Il primo contatto, però, non avrebbe sortito gli effetti sperati perché Dybala vorrebbe proseguire la sua avventura alla Roma anche se il suo contratto è in scadenza il 30 giugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Le altre di B, una big prova a riprendersi “u picciriddu”

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