A giugno, nella regione si svolgono numerose sagre e eventi legati alle tradizioni locali, con un focus sulle specialità gastronomiche. È possibile trovare una crostatona lunga oltre venti metri in alcune manifestazioni, mentre ad Anguillara Sabazia si possono degustare piatti tipici del lago, come pesce e prodotti locali. Le iniziative si svolgono tra il mare e il lago, offrendo un’occasione per assaporare le specialità della zona.

Dove si può assaggiare la crostatona lunga oltre venti metri?. Quali specialità del lago sono protagoniste ad Anguillara Sabazia?. Come cambiano le sagre per accogliere i celiaci a Fiumicino?. Perché queste feste sono fondamentali per la sopravvivenza dei borghi?.? In Breve Sagra del Pesce a Fiumicino dal 5 al 7 giugno con menu per celiaci.. Arrosticini a Castelnuovo di Porto il 5 e 6 giugno presso Palazzo Ducale.. Sagra delle Fragole a Nemi il 7 giugno con sfilata delle Fragolare.. Infiorata a Genzano dal 12 al 15 giugno per l'80esimo della cucina italiana.. Un giugno di sapori e tradizioni tra i borghi del Lazio: il calendario delle sagre da seguire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Lazio, giugno tra sagre e tradizioni: il tour del gusto tra mare e lago

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