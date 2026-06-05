Il direttore di una radio ha chiesto scusa ai tifosi della Lazio, ammettendo di non aver compreso l'importanza storica della protesta. I gruppi organizzati del tifo hanno annunciato che non sottoscriveranno abbonamenti e parteciperanno solo alle due partite contro la Roma. La decisione è stata comunicata in seguito alle tensioni tra i sostenitori e la società. Nessuna altra informazione sui motivi alla base della protesta o sulle eventuali conseguenze.

Il Direttore di “Radio Radio” Ilario Di Giovambattista è intervenuto sulla protesta dei gruppi organizzati del tifo della Lazio, che hanno annunciato la decisione di non abbonarsi e di limitare la presenza alle sole due gare contro la Roma. Nel suo post su X, Di Giovambattista, esprime una forte vicinanza al cosiddetto ‘popolo laziale’, interpretando . L'articolo Lazio, Di Giovambattista si scusa con i tifosi: “Non ho compreso la portata storica di quanto stava accadendo. Avete dimostrato con i fatti che il calcio è.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio, Di Giovambattista: “Se per miracolo la previsione nefasta non si avvera, i tifosi che creano questo clima, non avranno diritto a. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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COMUNICATO della LAZIO contro i TIFOSI: siamo alla FOLLIA! STADIO VUOTO vs il GENOA

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