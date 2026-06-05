L’Assemblea annuale il 9 giugno a Milano

Da quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno si svolgerà al Palazzo Mezzanotte di Milano l’assemblea annuale di Centromarca. L’evento sarà dedicato a discutere di come generare valore, promuovere valori e ispirare il futuro. La riunione vedrà la partecipazione di rappresentanti del settore e si concentrerà su questi temi principali. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o annunci di nuovi progetti.

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Generare valore, promuovere valori e ispirare il futuro. Questi i temi al centro dell’ Assemblea annuale di Centromarca che si terrà il 9 giugno al Palazzo Mezzanotte di Milano. L’incontro intitolato “Il ruolo della Marca nel Sistema Paese” arriva in una fase di trasformazione per il settore del largo consumo e per l’intera economia italiana, guidata da nuovi equilibri geopolitici e da mutamenti nei modelli di consumo globali. Francesco Mutti (nella foto), presidente di Centromarca, aprirà i lavori presentando il manifesto della Marca e il nuovo codice etico dell’associazione. Seguirà il panel “Lo scenario geopolitico e il senso delle regole”, con Paola Severino, presidente della Luiss School of Law e l’ambasciatore Giampiero Massolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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