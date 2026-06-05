L’artista che ha raccontato l’Iran attraverso i ricordi di una bambina è morta a Parigi all' età di 56 anni

Da iodonna.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’artista di 56 anni, nota per aver rappresentato l’Iran attraverso i ricordi di una bambina, è morta a Parigi. La donna aveva descritto il Paese come segnato da guerre e martiri, citando le parole di suo padre: “Quando arriva un’onda troppo grossa, abbassa la testa e lasciala passare”. La sua opera si basava su questa prospettiva, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Q uesto Paese conosce da sempre le guerre e i martiri. Perciò, come diceva mio padre: “ Quando arriva un’onda troppo grossa, abbassa la testa e lasciala passare ”. Questo è molto persiano: la filosofia della rassegnazione». Con Persepolis, Marjane Satrapi è riuscita a rendere immortale un fumetto, cosa che non accade molto spesso. Con forme sinuose e occhi grandi, ha disegnato l’Iran della gente attraverso i ricordi di una bambina. Persepolis è una testimonianza storica, un grido di denuncia e una speranza. Una luce che continuerà a brillare anche quando tutte le altre verranno spente. Lucca Comics 2025, le 10 fumettiste da conoscere oggi. guarda le foto Persepolis e la rivoluzione del graphic novel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

l8217artista che ha raccontato l8217iran attraverso i ricordi di una bambina 232 morta a parigi all et224 di 56 anni
© Iodonna.it - L’artista che ha raccontato l’Iran attraverso i ricordi di una bambina è morta a Parigi all'età di 56 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tony Esposito lancia «Esperanto», inno per la Pace con Moni Ovadia e Baba Sissoko

Video Tony Esposito lancia «Esperanto», inno per la Pace con Moni Ovadia e Baba Sissoko

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Marjane Satrapi, morta a 56 anni l'artista franco-iraniana autrice di "Persepolis"

Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis “morta di tristezza”. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniMarjane Satrapi, autrice del celebre fumetto e film “Persepolis”, è morta all’età di 56 anni.

Temi più discussi: Addio a Marjane Satrapi, raccontò il suo Iran al mondo con Persepolis; Morta l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi; IRAN - È morta in Francia l’artista Marjane Satrapi; Morta a 56 anni Marjane Satrapi, fumettista autrice del celebre Persepolis.

iran l artista che haAddio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis morta di tristezza. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniL’annuncio è stato dato dai familiari. Un anno fa era scomparso il marito Matias Ripa. Fumettista e regista dopo l’infanzia in Iran, a seguito della rivoluzione islamica, viveva in esilio in Europa ... quotidiano.net

iran l artista che haIran: morta Marjane Satrapi, l'autrice di Persepolis. Aveva 56 anniÈ morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Lo ha annunciato il suo ... tg.la7.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web