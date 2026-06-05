Un’artista di 56 anni, nota per aver rappresentato l’Iran attraverso i ricordi di una bambina, è morta a Parigi. La donna aveva descritto il Paese come segnato da guerre e martiri, citando le parole di suo padre: “Quando arriva un’onda troppo grossa, abbassa la testa e lasciala passare”. La sua opera si basava su questa prospettiva, e la sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale.

«Q uesto Paese conosce da sempre le guerre e i martiri. Perciò, come diceva mio padre: “ Quando arriva un’onda troppo grossa, abbassa la testa e lasciala passare ”. Questo è molto persiano: la filosofia della rassegnazione». Con Persepolis, Marjane Satrapi è riuscita a rendere immortale un fumetto, cosa che non accade molto spesso. Con forme sinuose e occhi grandi, ha disegnato l’Iran della gente attraverso i ricordi di una bambina. Persepolis è una testimonianza storica, un grido di denuncia e una speranza. Una luce che continuerà a brillare anche quando tutte le altre verranno spente. Lucca Comics 2025, le 10 fumettiste da conoscere oggi. guarda le foto Persepolis e la rivoluzione del graphic novel. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - L’artista che ha raccontato l’Iran attraverso i ricordi di una bambina è morta a Parigi all'età di 56 anni

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Condivisione commemorativa di una grande artista, amante della libertà, dalla pagina ARTRIBUNE: ADDIO A MARJANE SATRAPI, LA VOCE DI PERSEPOLIS CHE HA RACCONTATO L’IRAN AL MONDO shorturl.at/mr7el #arte #fumetto #iran #libertà #co x.com

Marjane Satrapi, creatrice di Persepolis e acclamata artista francese-iraniana, muore a 56 anni reddit

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