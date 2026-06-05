Sergio Bertoni, originario del Faentino, ha iniziato come mezzadro e successivamente è diventato coltivatore diretto a Castel Bolognese. Successivamente ha inventato e costruito macchine irroratrici, creando anche una propria azienda nel territorio. La sua vita riflette i cambiamenti del settore agricolo nel tempo, passando dalla mezzadria all’attività imprenditoriale nel campo delle tecnologie agricole.

Ci sono vite che hanno il pregio di rappresentare i mutamenti di un periodo storico. Come quella di Sergio Bertoni, prima mezzadro nel Faentino e poi coltivatore diretto a Castel Bolognese e quindi inventore e costruttore di macchine irroratrici con recupero in una sua azienda castellana. Una vita che racconta i mutamenti nelle campagne romagnole nella seconda metà del Novecento: dagli aspetti materiali come la meccanizzazione a quelli culturali, come il passaggio dal dialetto all’italiano. Una vita raccontata in prima persona, con corredo fotografico, nel libro , curato da Beppe Sangiorgi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’L’Arcobaleno di Sergio Bertoni. L’invenzione di un contadino’

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