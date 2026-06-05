Ogni venerdì alle 19.30, l’approfondimento di Fast News Platform trasmette un’intervista con Merilia Ciconte, che parla di architettura tra Italia e Argentina. La discussione si concentra su identità, città e progetti futuri, senza riferimenti a enti o persone specifiche. La trasmissione si svolge in orari diversi a seconda delle zone, coinvolgendo un pubblico internazionale. La puntata si concentra esclusivamente sui contenuti condivisi dalla ospite, senza analisi o commenti aggiuntivi.

Ogni venerdì alle 19.30 (ora dell’Europa centrale), quando a New York e Buenos Aires è ancora pomeriggio e a Vancouver è mattina, va in onda l’approfondimento internazionale di Fast News Platorm un format che punta a costruire un parterre globale di ospiti chiamati a raccontarsi senza filtri. Un appuntamento fisso che, nelle intenzioni della produzione, è già definito fino a settembre, con la promessa di annunciare presto anche il calendario degli ospiti da ottobre fino al periodo natalizio. Il programma si inserisce in una dimensione fortemente transnazionale, con collegamenti e pubblico distribuito tra Europa, Americhe e comunità italiane all’estero. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - L’architettura delle storie tra Italia e Argentina: il dialogo con Merilia Ciconte tra identità, città e futuro

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