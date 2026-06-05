Il disegno di legge approvato prevede l’obbligo di autorizzazione dei genitori per l’educazione sessuale nelle scuole medie e superiori, mentre esclude i progetti su sessualità per bambini di asilo e primaria. La normativa mira a regolamentare l’insegnamento di questi temi e ha suscitato discussioni tra sostenitori e oppositori. La questione dell’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole rimane uno dei temi più controversi nel dibattito pubblico.

I l dibattito sull’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva nelle aule scolastiche rappresenta da anni uno dei temi più divisivi e accesi nel panorama culturale e politico. Ma, la storica contrapposizione, che vede la scuola come luogo di formazione collettiva scontrarsi con la sfera privata delle mura domestiche, ha trovato adesso una nuova definizione con l’approvazione del Disegno di legge Valditara. Educazione affettiva e psicologo a scuola, il progetto di Coop Italia a sotegno della Fondazione Cecchettin X Leggi anche › Cedolino giugno NoiPa: le date e il nodo degli arretrati per la scuola Educazione affettiva e sessuale a scuola, obbligo del consenso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'approvazione del disegno di legge introduce l'obbligo dell'autorizzazione dei genitori alle medie e alle superiori, ed esclude i progetti collaterali sulla sessualità per i bambini di asilo e primarie

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