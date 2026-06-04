Vietata l’educazione sessuale all’asilo e alle elementari | il ddl Valditara è legge Come funziona il consenso informato alle superiori

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che vieta l’educazione sessuale nelle scuole dell’infanzia e primarie. Il testo introduce il concetto di «consenso informato» per le attività scolastiche relative all’affettività e alla sessualità nelle superiori. La legge stabilisce che le lezioni in queste materie possano essere svolte solo con il consenso esplicito delle famiglie.

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge promosso dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul consenso informato per le attività scolastiche che affrontano i temi dell’affettività e della sessualità. Il provvedimento, già approvato alla Camera, è diventato legge con 78 voti favorevoli e 38 contrari. «Così tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni. In questo applichiamo la Costituzione che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Ovviamente pretendiamo che certe teorie siano spiegate da medici, psicologi, professionisti seri», ha commentato Valditara. 🔗 Leggi su Open.online

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