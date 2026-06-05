L’Antimafia Associata è stata sconfitta ma le sue scorie hanno avvelenato la politica

Notizia in breve

L’Antimafia Associata ha subito una sconfitta, ma le sue conseguenze hanno influenzato la politica. La frase si riferisce a un tentativo di intervento giudiziario e mediatico prolungato che ha coinvolto il sistema politico e la volontà degli elettori. Si parla di un “secondo colpo di Stato a rilascio prolungato”, suggerendo un’azione giudiziaria che avrebbe cercato di modificare o indebolire il quadro politico attraverso un intervento prolungato.