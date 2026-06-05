L’Antimafia Associata è stata sconfitta ma le sue scorie hanno avvelenato la politica
L’Antimafia Associata ha subito una sconfitta, ma le sue conseguenze hanno influenzato la politica. La frase si riferisce a un tentativo di intervento giudiziario e mediatico prolungato che ha coinvolto il sistema politico e la volontà degli elettori. Si parla di un “secondo colpo di Stato a rilascio prolungato”, suggerendo un’azione giudiziaria che avrebbe cercato di modificare o indebolire il quadro politico attraverso un intervento prolungato.
È finito anche il secondo colpo di Stato a rilascio prolungato effettuato dal complesso mediatico-giudiziario ai danni del sistema politico italiano e della volontà maggioritaria degli elettori. Il successo delle manovre giudiziarie fu completo nel caso di Mani Pulite, le cui inchieste a 360 gradi – con o senza notizia di reato – e gli arresti a strascico, spesso con finalità delatorie, portarono alla distruzione totale dei partiti di governo della Prima Repubblica. Oggetto dell’inchiesta fu l’ampia corruzione a scopo di finanziamento occulto eretta a sistema dai principali partiti italiani, Dc e Pci, poi dilagata nella maggior parte dei partiti minori, con particolare radicamento nel Psi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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