La Vis Cerratina compie 50 anni | Poste Italiane celebra l' anniversario con un annullo speciale
Il 6 giugno, nell’ufficio postale di Pianella, sarà attivato un servizio filatelico temporaneo con un bollo speciale per celebrare i 50 anni della Vis Cerratina. Poste Italiane ha deciso di utilizzare l’annullo speciale proprio in quella data. La società sportiva festeggia mezzo secolo di attività.
La Vis Cerratina compie 50 anni e per l’occasione Poste Italiane attiverà nell’ufficio postale della frazione di Pianella, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale proprio nel giorno della festa: il 6 giugno. A chiederlo è stata proprio l’associazione sportiva dilettantistica. Nello. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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