La tregua tra gli Yelduran e i Korda?l? è già finita
La tregua tra gli Yelduran e i Korda?l? si è conclusa rapidamente, dopo che le parti avevano annunciato un accordo di pace. Dopo pochi giorni, sono ripresi gli scontri e le tensioni sono tornate a salire. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle cause del ritorno alla violenza. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, ma non sono stati annunciati interventi o mediazioni ufficiali.
L a pace tra gli Yelduran e i Korda?l? sembra finalmente a portata di mano, ma basta un attimo a far saltare tutto. Stasera, venerdì 5 giugno, va in onda la seconda puntata della serie turca che ha debuttato la scorsa settimana, L’erede, l’appuntamento è quello classico della prima serata di Canale 5, annunciato in palinsesto alle 21.20, ma con inizio effettivo intorno alle 22.00. E proprio oggi il matrimonio religioso tra Serhat (?lhan?en ) e Y?ld?z (Biran Damla Y?lmaz) si trasforma in uno scandalo. “Squid Game” ultimo capitolo, terza stagione dal 27 giugno su Netflix X Leggi anche › Canale 5 lancia una nuova serie turca: “L’erede”. Tutto quello che c’è da sapere L’erede, anticipazioni puntata 5 giugno, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
L’Erede, anticipazioni 5 giugno 2026: la notte che sconvolge gli equilibri tra Yelduran e KordagliIl 5 giugno 2026 va in onda la seconda puntata di L’Erede su Canale 5, con un episodio che si preannuncia più complesso e coinvolgente.
Tregua già finita, pioggia di droni su Kiev. E Putin testa il super razzoDopo appena tre giorni di sospensione, le ostilità tra le forze coinvolte sono riprese.