La tregua tra gli Yelduran e i Korda?l? è già finita 

Notizia in breve

La tregua tra gli Yelduran e i Korda?l? si è conclusa rapidamente, dopo che le parti avevano annunciato un accordo di pace. Dopo pochi giorni, sono ripresi gli scontri e le tensioni sono tornate a salire. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle cause del ritorno alla violenza. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi, ma non sono stati annunciati interventi o mediazioni ufficiali.