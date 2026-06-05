Samanta Togni ha rischiato di morire a causa di un’ossessione per la bilancia che l’ha portata a ridurre drasticamente l’alimentazione. La ballerina e conduttrice ha rischiato di perdere la vita, limitando quasi completamente il cibo. La sua storia rivela un passato difficile legato a problemi legati al peso e all’autostima, nascosti dietro il sorriso pubblico e il successo ottenuto nel mondo dello spettacolo.

Dietro il sorriso e il successo costruito negli anni tra danza e televisione si nasconde una pagina molto difficile della vita di Samanta Togni. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha deciso di raccontare un periodo segnato da fragilità profonde, insicurezze e un rapporto complicato con il proprio corpo. Un percorso doloroso che l’ha portata a confrontarsi con seri disturbi alimentari, ma che oggi riesce a guardare con una nuova consapevolezza, frutto di una lunga rinascita personale. Samanta Togni e i problemi con il cibo: il racconto doloroso della ballerina. Intervistata dal settimanale Gente, Samanta Togni ha ripercorso gli anni in cui la danza occupava ogni spazio della sua vita e la ricerca della perfezione fisica era diventata un pensiero costante. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La tragedia sfiorata da Samanta Togni: non mangiava quasi più, ha rischiato grosso, l’ossessione per la bilancia

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