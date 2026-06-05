La svolta del melanoma Pazienti trattati con due immunoterapici Efficacia record

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio ha mostrato che il trattamento combinato di due immunoterapici ha portato a una sopravvivenza superiore al 30% a dieci anni in pazienti con melanoma metastatico al cervello. È la prima ricerca di questo tipo al mondo a evidenziare un risultato così duraturo in questa categoria di pazienti.

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Primo studio al mondo sul melanoma con metastasi cerebrali a dimostrare una sopravvivenza superiore al 30% a 10 anni. Presentati al congresso dell’American Society of clinical oncology i risultati dello studio NIBIT-M2, realizzato dall’Uoc Immunoterapia Oncologica dell’Aou Senese, diretta dal professor Michele Maio, ordinario di Oncologia Medica dell’Università di Siena e presidente della Fondazione NIBIT, che ha promosso lo studio. E’ il follow-up più lungo disponibile al mondo in pazienti con melanoma e metastasi cerebrali asintomatiche ed è il primo studio al mondo a dimostrare una sopravvivenza superiore al 30% a 10 anni nei pazienti trattati con la doppia immunoterapia ipilimumab e nivolumab. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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