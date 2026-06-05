La Ruota della Fortuna Gerry Scotti si emoziona | Non è solo un gioco

Durante la puntata del 5 giugno de La Ruota della Fortuna, il conduttore Gerry Scotti si è commosso, visibilmente emozionato. La scena si è svolta mentre si svolgeva il gioco, con il pubblico e i concorrenti che hanno assistito a momenti intensi. Scotti ha manifestato l’emozione in modo evidente, interrompendo il suo consueto tono. La puntata ha visto anche numerosi colpi di scena, coinvolgendo i partecipanti e gli spettatori.

La puntata del 5 giugno de La Ruota della Fortuna ci regala grandissime emozioni e tanti colpi di scena. Lo show, dopo le emozioni della scorsa puntata, si apre con un discorso emozionante di Gerry Scotti. Ma la partita non finisce bene per il giovane campione Gianluca. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona. Dopo l’ultima commovente puntata della Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha aperto la trasmissione con un lungo discorso. Presentando il campione Gianluca da Fiumicino ha voluto esprimere un pensiero riguardo ciò che era accaduto nella puntata precedente. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie infatti il concorrente era scoppiato in lacrime. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Choc a la Ruota della Fortuna: Gerry Scotti ha cacc..

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