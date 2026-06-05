La Puglia accorcia le liste d' attesa | 200mila pazienti richiamati anticipate più di 100mila prestazioni

Notizia in breve

Dopo diciassette settimane di monitoraggio, sono state contattate oltre 200mila persone per recuperare prestazioni sanitarie prenotate oltre la priorità. Complessivamente, sono state anticipate più di 100mila prestazioni, mentre circa 183 pazienti sono ancora in attesa di essere ricontattati. La campagna riguarda i piani aziendali di recupero delle liste d’attesa in tutta la regione.