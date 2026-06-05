Un rappresentante italiano ha dichiarato che la Germania non può mantenere un monopolio nel settore dell’alta velocità. Ha affermato che l’Italia è sempre stata un Paese aperto e che anche la Germania dovrebbe esserlo, sottolineando l’importanza di una maggiore apertura tra i paesi europei. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulle infrastrutture di trasporto e sulla competitività europea. Non sono stati forniti dettagli su eventuali risposte o reazioni ufficiali.

“Noi siamo stati sempre un Paese aperto. È giusto che anche la Germania e non solo, lo sia. È anche così che si fa l’Europa. Ascolti Draghi, ascolti il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e tutti dicono in fondo una cosa sola: il tempo delle teorie è durato abbastanza ora si deve fare l’Europa con i fatti”. Lo afferma, in una intervista a Corriere della Sera, il presidente di Italo Luca Cordero di Montezemolo. “Alla Germania non piace la concorrenza, ma l’Europa si fa coi fatti”. “Ordineremo 30 treni alla Siemens – annuncia -. Intanto stiamo parlando di Alta velocità tedesca, non di tutte le ferrovie. Pensi all’Italia. Da quando abbiamo iniziato nel 2012 i prezzi dei biglietti nel nostro Paese sono scesi del 40%, mentre cresceva la qualità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “La Germania non può restare un monopolio”: Montezemolo sfida Berlino (e l’Europa) sull’alta velocità

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